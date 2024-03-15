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Администратор ПРООН: COP-29 имеет конкретные цели

Администратор ПРООН: COP-29 имеет конкретные цели
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 10:29
Администратор ПРООН: COP-29 имеет конкретные цели

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку, имеет конкретные цели.

Как сообщает Report, об этом сказал администратор Программы развития Организации Объединенных Наций (ООН) Ахим Штайнер (Achim Steiner) на четвертой панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

"Мир с нетерпением ждет, какие меры мы предпримем. Происходят серьезные глобальные процессы. Реализуются различные инициативы, связанные с изменением климата. В этой связи конференция COP29, которая пройдет в Баку, имеет особое значение. То есть, перед COP29 поставлены конкретные цели", - сказал он.

Штайнер отметил, что борьба с изменением климата очень важна.

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Версия на английском языке UNDP Administrator: COP29 has concrete goals
Версия на азербайджанском языке BMT İnkişaf Proqramının administratoru: COP29-un qarşısında konkret məqsədlər var

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