Администратор ПРООН: COP-29 имеет конкретные цели

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку, имеет конкретные цели.

Как сообщает Report, об этом сказал администратор Программы развития Организации Объединенных Наций (ООН) Ахим Штайнер (Achim Steiner) на четвертой панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

"Мир с нетерпением ждет, какие меры мы предпримем. Происходят серьезные глобальные процессы. Реализуются различные инициативы, связанные с изменением климата. В этой связи конференция COP29, которая пройдет в Баку, имеет особое значение. То есть, перед COP29 поставлены конкретные цели", - сказал он.

Штайнер отметил, что борьба с изменением климата очень важна.