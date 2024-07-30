О нас

Адиль Керимли: Азербайджан и Марокко успешно развивают сотрудничество

Адиль Керимли: Азербайджан и Марокко успешно развивают сотрудничество Сотрудничество между Азербайджаном и Марокко успешно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.
Внешняя политика
30 июля 2024 г. 20:33
Адиль Керимли: Азербайджан и Марокко успешно развивают сотрудничество

Сотрудничество между Азербайджаном и Марокко успешно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Как передает Report, об этом министр культуры Азербайджана Адиль Керимли заявил на мероприятии по случаю государственного праздника Марокко - годовщины восхождения на трон короля Марокко Мухаммеда VI.

"Особую роль в развитии отношений играют взаимные визиты на высоком уровне и созданная в 2007 году совместная межправительственная комиссия. На втором заседании комиссии, состоявшемся в Рабате в 2023 году, были подробно обсуждены возможности расширения сотрудничества в таких сферах, как экономика, культура, образование, сельское хозяйство, туризм и пр.", - отметил министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам
Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам
28 июля 2024 г. 01:26
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi