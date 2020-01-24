Абульфас Гараев: Конференция "Баку-Москва: Диалог культур" является подготовкой к Гуманитарному форуму

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Бакинский процесс, основу которого заложил президент Азербайджана, реализуется в различных форматах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев выступая в ходе круглого стола "Межкультурный диалог- основа диалога народов", проводимого в Баку в рамках конференции "Баку-Москва: Диалог культур".

Министр отметил, что осенью этого года в Баку пройдет очередной Гуманитарный форум. "И с целью подготовки к нему, мы организовали данный диалог культур с Россией. Он первый в своем роде между двумя столицами", - отметил министр культуры.

По его словам, для участия в форуме В Азербайджан из России прибыла обширная и представительная делегация в составе около 150 человек.

А. Гараев отметил, что в рамках проводимой в Баку конференции будет заложена основа работы предстоящего осенью Гуманитарного форума.

"Данная конференция даст нам возможность наладить и расширить связи между нашими экспертами, деятелями искусства, учёными, общественными деятелями", - заявил министр.

По его словам, проведение подобных мероприятий служит тому, чтобы лучше понять друг друга и культуры стран,а также быть вместе против различных фобий и вызовов, с которыми приходится сталкиваться.