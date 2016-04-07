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    Абульфас Гараев: Генсек ООН посетит Азербайджан

    В ближайшие 10 дней в Баку прибудет делегация для утверждения программы его визита

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибудет в Азербайджан для участия в 7-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

    По его словам, Пан Ги Мун приедет в Баку в рамках специальной программы. В ближайшие 10 дней в Баку прибудет делегация для утверждения программы его визита.

    "Визит Пан Ги Муна в Азербайджан считается знаменательным событием для внешней политики страны", - подчеркнул министр.

    Отметим, что 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН будет проведен в Баку 25-27 апреля.

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