Абульфас Гараев: Генсек ООН посетит Азербайджан

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибудет в Азербайджан для участия в 7-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

По его словам, Пан Ги Мун приедет в Баку в рамках специальной программы. В ближайшие 10 дней в Баку прибудет делегация для утверждения программы его визита.

"Визит Пан Ги Муна в Азербайджан считается знаменательным событием для внешней политики страны", - подчеркнул министр.

Отметим, что 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН будет проведен в Баку 25-27 апреля.