Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов отправится с визитом в Египет.

Об этом Report сообщили в дипломатических источниках.

Согласно информации, 6 августа Абид Шарифов примет участие на церемонии открытия новой линии Суэцкого канала в Египте.

Отметим, что длина новой линии составит 72 км, а ширина - 24 м. Новый канал построен из-за перегруженности старой линии. Планируется, что новый Суэцкий канал будет приносить прибыль в 13 млрд. долларов в год.