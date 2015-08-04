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    Абид Шарифов отправится с визитом в Египет

    Заместитель премьер-министра примет участие на церемонии открытия нового Суэцкого канала

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов отправится с визитом в Египет.

    Об этом Report сообщили в дипломатических источниках. 

    Согласно информации, 6 августа Абид Шарифов примет участие на церемонии открытия новой линии Суэцкого канала в Египте. 

    Отметим, что длина новой линии составит 72 км, а ширина - 24 м. Новый канал построен из-за перегруженности старой линии. Планируется, что новый Суэцкий канал будет приносить прибыль в 13 млрд. долларов в год. 

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