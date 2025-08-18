Абдуллах Аль-Вашми: Саудовская Аравия высоко ценит усилия азербайджанских вузов в развитии арабского языка

Как передает корреспондент Report, об этом заявил журналистам генеральный директор Международной академии арабского языка имени короля Салмана, профессор Абдуллах Аль-Вашми в рамках церемонии открытия "Месяца арабского языка" в Баку.

Он отметил, что академия осуществляет свою деятельность более чем в 60 странах и сотрудничает с более чем восемью организациями.

"Сегодня мы в Азербайджане приглашаем всех, кто интересуется арабским языком и культурой, посетить сайт Академии и воспользоваться программами, которые она предлагает студентам, исследователям и экспертам", - добавил он.