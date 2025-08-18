О нас

Абдуллах Аль-Вашми: Саудовская Аравия высоко ценит усилия азербайджанских вузов в развитии арабского языка

Абдуллах Аль-Вашми: Саудовская Аравия высоко ценит усилия азербайджанских вузов в развитии арабского языка
Внешняя политика
18 августа 2025 г. 13:24
Абдуллах Аль-Вашми: Саудовская Аравия высоко ценит усилия азербайджанских вузов в развитии арабского языка

Саудовская Аравия высоко ценит усилия азербайджанских учебных заведений на пути развития арабского языка.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил журналистам генеральный директор Международной академии арабского языка имени короля Салмана, профессор Абдуллах Аль-Вашми в рамках церемонии открытия "Месяца арабского языка" в Баку.

Он отметил, что академия осуществляет свою деятельность более чем в 60 странах и сотрудничает с более чем восемью организациями.

"Сегодня мы в Азербайджане приглашаем всех, кто интересуется арабским языком и культурой, посетить сайт Академии и воспользоваться программами, которые она предлагает студентам, исследователям и экспертам", - добавил он.

Версия на английском языке Abdullah Al-Washmi: Saudi Arabia commends Azerbaijani universities’ efforts in promoting Arabic language
Версия на азербайджанском языке Abdullah Əl-Vaşmi: Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycan universitetlərinin ərəb dilinin inkişafındakı səylərini yüksək qiymətləndirir

