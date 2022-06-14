Абдулла Шахид поблагодарил резидента-координатора ООН в Азербайджане

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид поблагодарил постоянного координатора организации в Азербайджане Владанку Андрееву.

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид поблагодарил постоянного координатора организации в Азербайджане Владанку Андрееву.

Как передает Report, об этом написал он в своем Twitter-аккаунте .

"Спасибо команде ООН за прекрасную координацию моего визита в Азербайджан во главе с координатором-резидентом Владанкой Андреевой", - отметил председатель 76-й сессии Генассамблеи.

По его словам, что на встрече с В.Андреевой обсуждались вопросы по восстановлению мира после пандемии коронавируса, права беженцев, права и возможности женщин и т.д.