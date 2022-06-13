Абдулла Шахид: Азербайджан играет важную роль в ГА ООН и СБ ООН

Азербайджан играет важную роль в Генеральной Ассамблее ООН и в Совете безопасности ООН.

"Азербайджан играет важную роль в Генассамблее ООН и Совбезе ООН".

Как передает Report, об этом сказал председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид в ходе интерактивной дискуссии с членами молодежной сети Движения неприсоединения в Университете АДА.

"Особенно хочу отметить лидерство Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения во время пандемии коронавируса. Инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева о важности равноправного доступа к вакцинам была очень необходимой и своевременной в борьбе против пандемии. А широкая поддержка инициативы подчеркнула важность многосторонности и консенсуса в отношении необходимости активизации международных усилий по преодолению последствий COVID-19",- подчеркнул он.

Председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН поблагодарил Азербайджан за вклад, внесенный в обеспечение безопасности во всем мире.

Он также отметил, что основная цель посещения Университета АДА - встреча с молодежью Азербайджана.