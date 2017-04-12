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    Абдулла Гюль посетил в Баку "Мечеть шехидов"

    Каждый раз, посещая Азербайджан, чувству себя как на Родине

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся в Азербайджане с визитом 11 президент Турции Абдулла Гюль посетил сегодня Аллею шехидов и мемориал турецким воинам.

    Как сообщает Report, Абдуллу Гюля сопровождали глава исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов и посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

    Абдулла Гюль посетил также находящуюся рядом с Аллеей шехидов "Мечеть шехидов".

    После посещения мечети, Абдулла Гюль посетил также религиозное управление посольства Турции в Азербайджане. Экс-президент Турции провел здесь беседу за чайным столом.

    Абдулла Гюль отметил, что визит в Баку оставил у него приятные впечатления: "Каждый раз, посещая Азербайджан, чувствую себя как на Родине. Азербайджан для нас родная страна".

    Отметим, что визит Абдуллы Гюля в Баку завершился сегодня. 

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