Абдулла Арипов пригласил Али Асадова с официальным визитом в Узбекистан

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пригласил премьер-министра Азербайджана Али Асадова посетить его страну с официальным визитом.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пригласил премьер-министра Азербайджана Али Асадова посетить его страну с официальным визитом.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Находившийся 18-19 июля этого года с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов направил письмо азербайджанскому коллеге.

В письме отмечается, что в ходе визита делегация Узбекистана стала свидетелем развития Азербайджанской Республики во всех сферах благодаря успешно проведенным преобразованиям.

В письме премьер-министр Узбекистана отмечает, что в рамках визита ознакомился со строительными работами, проводимыми в городе Физули. По его мнению, этот город в ближайшие годы станет одним из самых интересных и красивейших уголков в Азербайджане.

A.Арипов также пригласил премьер-министра Азербайджана посетить Узбекистан с официальным визитом.