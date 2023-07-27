О нас

Абдулла Арипов пригласил Али Асадова с официальным визитом в Узбекистан

Абдулла Арипов пригласил Али Асадова с официальным визитом в Узбекистан Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пригласил премьер-министра Азербайджана Али Асадова посетить его страну с официальным визитом.
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 10:25
Абдулла Арипов пригласил Али Асадова с официальным визитом в Узбекистан

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пригласил премьер-министра Азербайджана Али Асадова посетить его страну с официальным визитом.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Находившийся 18-19 июля этого года с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов направил письмо азербайджанскому коллеге.

В письме отмечается, что в ходе визита делегация Узбекистана стала свидетелем развития Азербайджанской Республики во всех сферах благодаря успешно проведенным преобразованиям.

В письме премьер-министр Узбекистана отмечает, что в рамках визита ознакомился со строительными работами, проводимыми в городе Физули. По его мнению, этот город в ближайшие годы станет одним из самых интересных и красивейших уголков в Азербайджане.

A.Арипов также пригласил премьер-министра Азербайджана посетить Узбекистан с официальным визитом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Uzbek PM invites Azerbaijani counterpart to visit Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanın Baş naziri azərbaycanlı həmkarını ölkəsinə rəsmi səfərə dəvət edib

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi