Абдулкадир Уралоглу: Зангезурский коридор внесет вклад в мир между Турцией, Азербайджаном и Арменией

13:06 Зангезурский коридор укрепит экономические связи между Турцией, Азербайджаном и Арменией и будет способствовать миру.

Зангезурский коридор усилит экономическое сотрудничество Турции, Азербайджана и Армении и будет способствовать миру.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на церемонии закладки фундамента железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу 22 августа.

По его словам, Турция продолжает модернизацию существующих железных дорог:

"Турция инвестировала $64 млрд в железные дороги. В 2025 году будут построены новые железнодорожные линии протяженностью 3 тыс. км, и общая длина железнодорожной сети достигнет 14 тыс. км", - отметил он.