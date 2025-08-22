О нас

Абдулкадир Уралоглу: Зангезурский коридор внесет вклад в мир между Турцией, Азербайджаном и Арменией

Абдулкадир Уралоглу: Зангезурский коридор внесет вклад в мир между Турцией, Азербайджаном и Арменией 13:06 Зангезурский коридор укрепит экономические связи между Турцией, Азербайджаном и Арменией и будет способствовать миру.
Внешняя политика
22 августа 2025 г. 13:16
Абдулкадир Уралоглу: Зангезурский коридор внесет вклад в мир между Турцией, Азербайджаном и Арменией

Зангезурский коридор усилит экономическое сотрудничество Турции, Азербайджана и Армении и будет способствовать миру.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на церемонии закладки фундамента железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу 22 августа.

По его словам, Турция продолжает модернизацию существующих железных дорог:

"Турция инвестировала $64 млрд в железные дороги. В 2025 году будут построены новые железнодорожные линии протяженностью 3 тыс. км, и общая длина железнодорожной сети достигнет 14 тыс. км", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Abdulkadir Uraloğlu: Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə töhfə verəcək

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi