Абдулкадир Эмин Онен: Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами

"Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами".

"Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель председателя Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), глава турецкой делегации Абдулкадир Эмин Онен, выступая на заседании постоянного комитета АПА по социальным и культурным вопросам в Милли Меджлисе.

Онен напомнил, братские народы Турции и Азербайджана всегда поддерживали друг друга: "Насколько оккупация Карабаха нас огорчала, настолько и радует освобождение этих территорий”.

Он также отметил, что Турция готова развивать сотрудничество со своими партнерами в Азии: "Наша страна реализует новые инициативы на этом континенте. Турция стремится к более справедливому международному сотрудничеству, выдвигает глобальные инициативы. В Азии мы должны поощрять сотрудничество в социальной сфере. Турция это страна, принявшая наибольшее число мигрантов в регионе. Но в этом вопросе сотрудничество необходимо, это обеспечит долгосрочную стабильность”.