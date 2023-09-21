О нас

Абдулкадир Эмин Онен: Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами

Абдулкадир Эмин Онен: Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами "Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами".
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 11:04
Абдулкадир Эмин Онен: Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами

"Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель председателя Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), глава турецкой делегации Абдулкадир Эмин Онен, выступая на заседании постоянного комитета АПА по социальным и культурным вопросам в Милли Меджлисе.

Онен напомнил, братские народы Турции и Азербайджана всегда поддерживали друг друга: "Насколько оккупация Карабаха нас огорчала, настолько и радует освобождение этих территорий”.

Он также отметил, что Турция готова развивать сотрудничество со своими партнерами в Азии: "Наша страна реализует новые инициативы на этом континенте. Турция стремится к более справедливому международному сотрудничеству, выдвигает глобальные инициативы. В Азии мы должны поощрять сотрудничество в социальной сфере. Турция это страна, принявшая наибольшее число мигрантов в регионе. Но в этом вопросе сотрудничество необходимо, это обеспечит долгосрочную стабильность”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Abdulkadir Emin Onen: Türkiye and Azerbaijan connected by unique and special ties
Версия на азербайджанском языке Abdulkadir Emin Önen: "Türkiyə və Azərbaycan unikal və xüsusi bağlarla bir-birinə bağlıdır"

Самое важное

Представители армян Карабаха прибыли в Евлах на встречу с Рамином Мамедовым
ФотоПредставители армян Карабаха прибыли в Евлах на встречу с Рамином Мамедовым
21 сентября 2023 г. 10:17
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
21 сентября 2023 г. 01:02
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
21 сентября 2023 г. 00:57
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
20 сентября 2023 г. 22:01
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
20 сентября 2023 г. 21:51
Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований
Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований
20 сентября 2023 г. 21:44
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
20 сентября 2023 г. 21:16
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
20 сентября 2023 г. 21:13
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
20 сентября 2023 г. 13:14
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
20 сентября 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi