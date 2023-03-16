Абдулхамид: Армяне оскверняли и уничтожали мечети

Армения пытается обвинить Азербайджан в уничтожении церквей, в то время как армяне сами оскверняли и уничтожали мечети во время оккупации.

Армения пытается обвинить Азербайджан в уничтожении церквей, в то время как армяне сами оскверняли и уничтожали мечети во время оккупации.

Как сообщает Report, об этом глава иракского Центра стратегических исследований Матс Мохи Абдулхамид сказал на проходящей в Баку международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Он отметил, что побывал на освобожденных территориях Азербайджана и сам стал свидетелем всех разрушений, в том числе мечетей.

По его словам, в ходе войны 2020 года Армения старалась прикинуться жертвой перед мировых сообществом, в то время как на самом деле являлась оккупантом.

Матс Мохи Абдулхамид отметил, что некоторые западные медиа поддержали Армению во время Второй карабахской войны, несмотря на их явную неправоту. По его мнению, это также может быть связано с религиозным вопросом.