Абдоллахиян: Для Ирана Азербайджан хороший сосед и братская страна

Для Ирана Азербайджан хороший сосед и братская страна.

Для Ирана Азербайджан хороший сосед и братская страна.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил журналистам 5 июля в Баку.

"Сегодня состоялась успешная и долгая беседа с главой государства Ильхамом Алиевым. После общей встречи с главами МИД у нас состоялась 90-минутная встреча с президентом Ильхамом Алиевым. Переговоры помогли устранить недопонимания. Национальную безопасность Азербайджана мы считаем безопасностью Ирана и региона. На встрече с Ильхамом Алиевым широко обсудили, как нас огорчил, возмутил и удивил инцидент в посольстве Азербайджана в Тегеране", - добавил глава МИД.