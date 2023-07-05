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Абдоллахиян: Для Ирана Азербайджан хороший сосед и братская страна

Абдоллахиян: Для Ирана Азербайджан хороший сосед и братская страна Для Ирана Азербайджан хороший сосед и братская страна.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 17:03
Абдоллахиян: Для Ирана Азербайджан хороший сосед и братская страна

Для Ирана Азербайджан хороший сосед и братская страна.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил журналистам 5 июля в Баку.

"Сегодня состоялась успешная и долгая беседа с главой государства Ильхамом Алиевым. После общей встречи с главами МИД у нас состоялась 90-минутная встреча с президентом Ильхамом Алиевым. Переговоры помогли устранить недопонимания. Национальную безопасность Азербайджана мы считаем безопасностью Ирана и региона. На встрече с Ильхамом Алиевым широко обсудили, как нас огорчил, возмутил и удивил инцидент в посольстве Азербайджана в Тегеране", - добавил глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке Nazir Hüseyn Əmir Abdullahiyan: “Azərbaycan İran üçün yaxşı qonşu və qardaş ölkə hesab olunur”

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