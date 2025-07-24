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Абди Али: Сомали очень высоко ценит трехсторонний формат с Азербайджаном и Турцией

Абди Али: Сомали очень высоко ценит трехсторонний формат с Азербайджаном и Турцией Сомали очень высоко ценит трехсторонний формат с Азербайджаном и Турцией.
Внешняя политика
24 июля 2025 г. 13:03
Абди Али: Сомали очень высоко ценит трехсторонний формат с Азербайджаном и Турцией

Сомали очень высоко ценит трехсторонний формат с Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисалам Абди Али сказал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Глава МИД в этом контексте отметил и сотрудничество между странами в области поиска природных ресурсов в Сомали.

"Как справедливо отметил мой коллега, между Сомали и Турцией установлены тесные связи, и мы высоко ценим трехстороннюю платформу с участием Азербайджана. Здесь также хотелось бы отметить, что страны будут помогать нам в поиске природных ресурсов", - отметил он.

Он подчеркнул, что Азербайджан станет одной из первых стран, которой будет заниматься бурением в Сомали.

Напомним, что в феврале 2025 года Азербайджан и Сомали подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере. Документ предусматривает обмен опытом, участие в профильных мероприятиях, проводимых на территории обеих стран, а также организацию совместных семинаров и форумов в целях развития сотрудничества в нефтегазовой сфере.

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