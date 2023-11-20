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Абдель Латиф Джамал Рашид: Наше сотрудничество становится более тесным, чем раньше

Абдель Латиф Джамал Рашид: Наше сотрудничество становится более тесным, чем раньше "Наш визит был весьма плодотворным и очень полезным".
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 21:44
Абдель Латиф Джамал Рашид: Наше сотрудничество становится более тесным, чем раньше

"Наш визит был весьма плодотворным и очень полезным".

Как передает Report, об этом сказал президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 ноября в Баку.

"Наше сотрудничество становится более тесным, чем раньше. Мы можем сотрудничать во многих сферах деятельности - в строительстве инфраструктуры, торговле, нефтегазовой сфере, транснациональных проектах, а также инвестировании Ирака, туристической и образовательной сферах, стимулировании взаимодействия в других отраслях, представляющих большое значение для обеих стран", - добавил Абдель Латиф Джамал Рашид.

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