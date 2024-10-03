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Абдарахман Вон: Страны Африки - главные жертвы колониальной политики Франции

Абдарахман Вон: Страны Африки - главные жертвы колониальной политики Франции Страны Африки являются главными жертвами жестокой колониальной политики Франции.
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 10:41
Абдарахман Вон: Страны Африки - главные жертвы колониальной политики Франции

Страны Африки являются главными жертвами жестокой колониальной политики Франции.

Как сообщает Report, об этом журналист и специалист по коммуникациям Абдарахман Вон сказал на международной конференции “Французская политика неоколониализма в Африке”.

По его словам, больше всего от политики колониализма пострадали женщины и дети, они лишились возможности жить свободно и достойно.

“Нас подвергают дискриминации, обращаются с нами, как с рабами. Мы верим, что победим в этой войне против колониализма. Надеюсь, что наши общины объединятся и найдут эффективные пути борьбы, чтобы в конечном итоге добиться победы”, — отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Abdarahman Von: Afrika ölkələri Fransanın müstəmləkəçilik siyasətinin əsas qurbanlarıdır
Версия на английском языке Abdurrahman Von: African countries - main victims of France's colonial policy

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