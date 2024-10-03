Абдарахман Вон: Важно объединиться с такими странами, как Азербайджан, в борьбе с неоколониализмом

Для эффективной борьбы с неоколониализмом необходимо объединиться с такими странами, как Азербайджан.

Для эффективной борьбы с неоколониализмом необходимо объединиться с такими странами, как Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом журналист и специалист по коммуникациям Абдарахман Вон сказал журналистам в кулуарах международной конференции "Французская политика неоколониализма в Африке" в Баку.

"Для меня большая честь быть в Баку по приглашению Бакинской инициативной группы (БИГ) и участвовать в работе столь важной конференции, посвященной борьбе с неоколониализмом. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются страны Африки, это неоколониализм. Мы не освободились от колониального наследия. Африканцы должны объединиться и подумать о своей судьбе, автономии и независимости", — отметил он.

Вон подчеркнул, что БИГ создал возможность провести важный диалог, затрагивающий проблему неоколониализма не только в африканских странах, но и других регионах. Мы очень благодарны азербайджанскому государству и народу за это, подчеркнул он.

Специалист выразил надежду на то, что подобные мероприятия будут проводиться в будущем и в других странах мира.