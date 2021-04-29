Аббасов: Турция и Азербайджан являются для США важными союзниками

Азербайджан является надежным партнером США по вопросам безопасности

"Азербайджан является надежным партнером США по вопросам безопасности. Мы всегда поддерживали администрации Белого дома в этом вопросе, принимали участие в миссиях НАТО в Ираке, Афганистане и даже Косово".

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов, комментируя вопрос о начале вывода в мае американских войск из Афганистана и возможности предоставления транзитного коридора для этого.

Т. Аббасов также отметил, что такой подход проявят и Турция с Грузией.

Эксперт также подчеркнул, что Турция и Азербайджан являются для США важными союзниками.

"Что касается удара, нанесённого американским президентом по интересам Азербайджана и Турции, то дело в том, что слова Байдена о признании так называемого «геноцида» ровным счетом ничего не значат и являются частным мнением официального лица. И когда политики в лице Пашиняна, Кочаряна и других говорят о том, что «наконец-то справедливость восторжествовала», то просто хочется задать вопрос «а в чем она восторжествовала, что изменилось?». Это простой, вербальный аванс армянскому сегменту (США – ред.). Нет такого механизма, который мог бы конвертировать эту словесную поддержку в материальную составляющую. Американцы не так глупы, чтобы делать подобные шаги в сторону Армении.

При этом посол США в Армении расставила по своим местам все акценты, заявив, что никаких изменений в отношениях Турции и США не будет не может быть, так как они повязаны союзническими отношениями и стоят в одном ряду в НАТО. Заявление Байдена ничего, кроме умонастроения армянского народа и диаспор, ничего не меняет. Дело в том, что представители армянской диаспоры за рубежом превратили армянский народ, живущий в республике Армения, в свой инструмент заработка своего финансового, политического и имиджевого капитала", - заключил он.