О нас
Report Georgia
Аудио новости

Аббасов: Турция и Азербайджан являются для США важными союзниками

Аббасов: Турция и Азербайджан являются для США важными союзниками Азербайджан является надежным партнером США по вопросам безопасности
Внешняя политика
29 апреля 2021 г. 10:46
Аббасов: Турция и Азербайджан являются для США важными союзниками
Тофик Аббасов.

"Азербайджан является надежным партнером США по вопросам безопасности. Мы всегда поддерживали администрации Белого дома в этом вопросе, принимали участие в миссиях НАТО в Ираке, Афганистане и даже Косово".

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов, комментируя вопрос о начале вывода в мае американских войск из Афганистана и возможности предоставления транзитного коридора для этого.

Т. Аббасов также отметил, что такой подход проявят и Турция с Грузией.

Эксперт также подчеркнул, что Турция и Азербайджан являются для США важными союзниками.

"Что касается удара, нанесённого американским президентом по интересам Азербайджана и Турции, то дело в том, что слова Байдена о признании так называемого «геноцида» ровным счетом ничего не значат и являются частным мнением официального лица. И когда политики в лице Пашиняна, Кочаряна и других говорят о том, что «наконец-то справедливость восторжествовала», то просто хочется задать вопрос «а в чем она восторжествовала, что изменилось?». Это простой, вербальный аванс армянскому сегменту (США – ред.). Нет такого механизма, который мог бы конвертировать эту словесную поддержку в материальную составляющую. Американцы не так глупы, чтобы делать подобные шаги в сторону Армении.

При этом посол США в Армении расставила по своим местам все акценты, заявив, что никаких изменений в отношениях Турции и США не будет не может быть, так как они повязаны союзническими отношениями и стоят в одном ряду в НАТО. Заявление Байдена ничего, кроме умонастроения армянского народа и диаспор, ничего не меняет. Дело в том, что представители армянской диаспоры за рубежом превратили армянский народ, живущий в республике Армения, в свой инструмент заработка своего финансового, политического и имиджевого капитала", - заключил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Analyst: Turkey, Azerbaijan important allies for US

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:42
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект О частном исполнении
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект "О частном исполнении"
27 апреля 2021 г. 14:45
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
27 апреля 2021 г. 11:37
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
27 апреля 2021 г. 11:14
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi