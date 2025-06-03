Аббасов: БИГ продолжит борьбу с колониализмом в науке

Бакинская инициативная группа (БИГ) намерена и впредь прилагать все усилия для противодействия колониализму в науке, тесно сотрудничая с экспертами и научным сообществом, работающим в системе ООН.

Бакинская инициативная группа (БИГ) намерена и впредь прилагать усилия для противодействия колониализму в науке совместно с экспертами и научным сообществом, работающим в системе ООН.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов журналистам на полях международной научной конференции "Имперское устройство: идеологии и реалии колониализма".

Он отметил, что участниками сегодняшней конференции в Баку являются научные деятели, юристы и эксперты, работающие в направлении деканации ООН.

"Основная цель этой конференции - привнести научный подход в борьбу с колониализмом. Во время международных конференций, которые мы проводим в ООН, мы познакомились с работающими там экспертами и научными деятелями и обсудили перспективы на будущее. Думаю, что в будущем мы, как БИГ, будем бороться с колониализмом в науке в тесном контакте с экспертами и научными деятелями, работающими в ООН», - сказал Аббасов.

По его словам, благодаря международным конференциям, организованным БИГ, "голоса всех колониальных территорий были переданы мировому сообществу".

"Международные организации и другие страны некоторые страны поддерживают борьбу с колониализмом, некоторые страны выражают поддержку, а некоторые страны реагируют", - отметил используют директор БИГ.