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Аббасов: БИГ будет помогать семьям арестованных в ходе недавних беспорядков в Новой Каледонии

Аббасов: БИГ будет помогать семьям арестованных в ходе недавних беспорядков в Новой Каледонии Бакинская инициативная группа (БИГ) будет помогать семьям ставших политзаключенными в ходе недавних беспорядков в Новой Каледонии.
Внешняя политика
17 июля 2024 г. 11:01
Аббасов: БИГ будет помогать семьям арестованных в ходе недавних беспорядков в Новой Каледонии

Бакинская инициативная группа (БИГ) будет помогать семьям арестованных и ставших политзаключенными в ходе недавних беспорядков в Новой Каледонии.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов сказал на первом Съезде движений за независимость колонизированных Францией территорий.

"Во время недавних беспорядков в Новой Каледонии члены движений за независимость были незаконно арестованы французской полицией. С ними обращались как с террористами, они были тайно доставлены в Париж, где подверглись пыткам в различных формах. Среди них есть женщины с маленькими детьми. Сегодня в нашем мероприятии принимают участие семьи некоторых из этих политзаключенных, и мы готовы им помочь", - сказал Аббасов.

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Версия на азербайджанском языке Abbas Abbasov: BTQ Yeni Kaledoniyada iğtişaşlar zamanı həbs olunanların ailələrinə kömək edəcək
Версия на английском языке Baku Initiative Group pledges support for families of New Caledonia unrest detainees

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