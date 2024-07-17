Аббасов: БИГ будет помогать семьям арестованных в ходе недавних беспорядков в Новой Каледонии

Бакинская инициативная группа (БИГ) будет помогать семьям ставших политзаключенными в ходе недавних беспорядков в Новой Каледонии.

Бакинская инициативная группа (БИГ) будет помогать семьям арестованных и ставших политзаключенными в ходе недавних беспорядков в Новой Каледонии.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов сказал на первом Съезде движений за независимость колонизированных Францией территорий.

"Во время недавних беспорядков в Новой Каледонии члены движений за независимость были незаконно арестованы французской полицией. С ними обращались как с террористами, они были тайно доставлены в Париж, где подверглись пыткам в различных формах. Среди них есть женщины с маленькими детьми. Сегодня в нашем мероприятии принимают участие семьи некоторых из этих политзаключенных, и мы готовы им помочь", - сказал Аббасов.