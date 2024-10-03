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Аббас Аббасов: БИГ рассматривает возможность сотрудничества с Африкой в борьбе с колониализмом

Аббас Аббасов: БИГ рассматривает возможность сотрудничества с Африкой в борьбе с колониализмом Бакинская инициативная группа (БИГ) рассматривает возможность сотрудничества с африканскими организациями в борьбе с колониализмом. 
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 14:53
Аббас Аббасов: БИГ рассматривает возможность сотрудничества с Африкой в борьбе с колониализмом

Бакинская инициативная группа (БИГ) рассматривает возможность сотрудничества с африканскими организациями в борьбе с колониализмом.

Как сообщает Report, об этом в кулуарах международной конференции "Французская политика неоколониализма в Африке" сказал журналистам исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов.

"В настоящее время мы сотрудничаем с активистами из регионов, которые все еще находятся под колониальным гнетом, подписываем меморандумы с политическими партиями и неправительственными организациями. Не исключаем возможности подписания аналогичных документов с представителями африканских стран, а также международными и неправительственными организациями, работающими в Африке", - отметил он.

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Версия на английском языке Abbas Abbasov: BIG considers co-op with Africa in fight against colonialism
Версия на азербайджанском языке Abbas Abbasov: BTQ müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizədə Afrika ilə əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirir

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