Аббас Аббасов: БИГ рассматривает возможность сотрудничества с Африкой в борьбе с колониализмом

Бакинская инициативная группа (БИГ) рассматривает возможность сотрудничества с африканскими организациями в борьбе с колониализмом.

Бакинская инициативная группа (БИГ) рассматривает возможность сотрудничества с африканскими организациями в борьбе с колониализмом.

Как сообщает Report, об этом в кулуарах международной конференции "Французская политика неоколониализма в Африке" сказал журналистам исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов.

"В настоящее время мы сотрудничаем с активистами из регионов, которые все еще находятся под колониальным гнетом, подписываем меморандумы с политическими партиями и неправительственными организациями. Не исключаем возможности подписания аналогичных документов с представителями африканских стран, а также международными и неправительственными организациями, работающими в Африке", - отметил он.