Аббас Аббасов: VIGINUM необоснованными утверждениями пытается бросить тень на репутацию БИГ

15:07

Генеральный секретариат по вопросам обороны и национальной безопасности Франции своими необоснованными утверждениями пытается бросить тень на репутацию Бакинской инициативной группы (БИГ) .

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на пресс-конференции, комментируя необоснованные утверждения, содержащиеся в отчете, опубликованном в декабре 2024 года Генеральным секретариатом по вопросам обороны и национальной безопасности Франции - VIGINUM.

По его словам, БИГ действует на основе норм и принципов международного права: "Мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать борьбу за свободу народов, страдающих от неоколониализма".