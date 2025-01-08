О нас

Аббас Аббасов: VIGINUM необоснованными утверждениями пытается бросить тень на репутацию БИГ

Аббас Аббасов: VIGINUM необоснованными утверждениями пытается бросить тень на репутацию БИГ 15:07
Внешняя политика
8 января 2025 г. 15:20
Аббас Аббасов: VIGINUM необоснованными утверждениями пытается бросить тень на репутацию БИГ

Генеральный секретариат по вопросам обороны и национальной безопасности Франции своими необоснованными утверждениями пытается бросить тень на репутацию Бакинской инициативной группы (БИГ) .

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на пресс-конференции, комментируя необоснованные утверждения, содержащиеся в отчете, опубликованном в декабре 2024 года Генеральным секретариатом по вопросам обороны и национальной безопасности Франции - VIGINUM.

По его словам, БИГ действует на основе норм и принципов международного права: "Мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать борьбу за свободу народов, страдающих от неоколониализма".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Abbas Abbasov: VIGINUM tries to cast shadow on BIG's reputation with unfounded claims
Версия на азербайджанском языке Abbas Abbasov: "VIGINUM" əsassız iddialarla Bakı Təşəbbüs Qrupunun nüfuzuna kölgə salmağa çalışır

Экслюзивные новости

Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi