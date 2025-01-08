Аббас Аббасов: VIGINUM необоснованными утверждениями пытается бросить тень на репутацию БИГ

Генеральный секретариат по вопросам обороны и национальной безопасности Франции своими необоснованными утверждениями пытается бросить тень на репутацию Бакинской инициативной группы (БИГ) .
Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на пресс-конференции, комментируя необоснованные утверждения, содержащиеся в отчете, опубликованном в декабре 2024 года Генеральным секретариатом по вопросам обороны и национальной безопасности Франции - VIGINUM.
По его словам, БИГ действует на основе норм и принципов международного права: "Мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать борьбу за свободу народов, страдающих от неоколониализма".