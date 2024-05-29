Аббас Аббасов: Сотрудничество между БИГ и партией "Тавини" внесет вклад в процесс деколонизации

Меморандум о сотрудничестве между правящей партии "Тавини" в Французской Полинезии и Бакинской инициативной группой (БИГ) внесет вклад в процесс деколонизации этого региона.

Меморандум о сотрудничестве между правящей партией "Тавини" во Французской Полинезии и Бакинской инициативной группой (БИГ) внесет вклад в процесс деколонизации этого региона.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов сказал журналистам.

Аббасов напомнил, что 30 апреля в штаб-квартире ООН в Вене по инициативе БИГ была организована конференция, в рамках которой и был подписан меморандум о сотрудничестве.

"Меморандум предполагает реализацию различных проектов не только в политической плоскости, но и в сфере образования и здравоохранения. Как вы знаете, завтра в Милли Меджлисе состоится конференция, посвященная Французской Полинезии. Сотрудничество между партией "Тавини" и БИГ внесет вклад в процесс деколонизации Французской Полинезии", - сказал он.