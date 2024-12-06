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Аббас Аббасов рассказал участникам конференции в Баку о деятельности БИГ

Аббас Аббасов рассказал участникам конференции в Баку о деятельности БИГ Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов провел презентацию, посвященную деятельности организации.
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 11:11
Аббас Аббасов рассказал участникам конференции в Баку о деятельности БИГ

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов провел презентацию, посвященную деятельности организации.

Как передает Report, презентация прошла в рамках конференции "Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба".

Аббасов отметил, что БИГ оказывает поддержку регионам, находящимся под гнетом колониальной политики.

Он рассказал об успехах организации и реализованных проектах, а также напомнил, что инициативная группа подписала три меморандума с Бонайре, Майоттой и Французской Полинезией.

По словам Аббасова, БИГ провела более 20 международных мероприятий, посвященных неоколониализму и его последствиям. Он также подчеркнул, что совместные усилия и сотрудничество помогут колонизированным народам обрести независимость.

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Версия на азербайджанском языке Abbas Abbasov BTQ-nin fəaliyyəti barədə beynəlxalq konfransın iştirakçılarını məlumatlandırıb
Версия на английском языке Head of Baku Intitiative Group speaks about implemented projects at conference in Baku

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