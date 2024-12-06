Аббас Аббасов рассказал участникам конференции в Баку о деятельности БИГ

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов провел презентацию, посвященную деятельности организации.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов провел презентацию, посвященную деятельности организации.

Как передает Report, презентация прошла в рамках конференции "Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба".

Аббасов отметил, что БИГ оказывает поддержку регионам, находящимся под гнетом колониальной политики.

Он рассказал об успехах организации и реализованных проектах, а также напомнил, что инициативная группа подписала три меморандума с Бонайре, Майоттой и Французской Полинезией.

По словам Аббасова, БИГ провела более 20 международных мероприятий, посвященных неоколониализму и его последствиям. Он также подчеркнул, что совместные усилия и сотрудничество помогут колонизированным народам обрести независимость.