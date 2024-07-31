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Аббас Аббасов: Призываем правительство Франции прислушаться к справедливым требованиям жителей колоний

Аббас Аббасов: Призываем правительство Франции прислушаться к справедливым требованиям жителей колоний Содержащиеся в отчете комиссии по расследованию иностранного вмешательства Сената Франции утверждения в отношении Азербайджана и Бакинской инициативной группы (БИГ) являются предвзятыми, необъективными и безосновательными.
Внешняя политика
31 июля 2024 г. 20:25
Аббас Аббасов: Призываем правительство Франции прислушаться к справедливым требованиям жителей колоний

Содержащиеся в отчете комиссии по расследованию иностранного вмешательства Сената Франции утверждения в отношении Азербайджана и Бакинской инициативной группы (БИГ) являются предвзятыми, необъективными и безосновательными.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, комментируя предварительный отчет комиссии по расследованию иностранного вмешательства Сената Франции "Борьба с вредным иностранным вмешательством. Мобилизация всей нации против новой холодной войны".

По его словам, данные утверждения имеют цель ввести в заблуждение французскую общественность, представив Азербайджан в образе врага, а также целенаправленно очернить деятельность БИГ в направлении деколонизации:

"Основная миссия БИГ - донести до мировой общественности последствия политики колониализма и неоколониализма, поддержать страдающие от колониализма народы в их справедливой борьбе. Несмотря на год со дня своего создания, БИГ организовал в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене более 10 международных конференций. На этих мероприятиях участники представили информацию, разоблачающую французские колониальные и неоколониальные преступления".

А.Аббасов подчеркнул, что БИГ выступает только за борьбу с колониализмом и неоколониализмом и ни в коем случае не преследует цели дестабилизировать ситуацию во французском обществе.

"Мы призываем правительство Франции прислушаться к справедливым требованиям жителей колоний и выполнить их", - добавил А.Аббасов.

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Версия на английском языке Baku Initiative Group calls on French government to listen to legitimate demands of colonized peoples
Версия на азербайджанском языке BTQ direktoru Fransa hökumətini müstəmləkələrdəki insanların haqlı tələblərini dinləməyə çağırıb

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