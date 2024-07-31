Аббас Аббасов: Призываем правительство Франции прислушаться к справедливым требованиям жителей колоний

Содержащиеся в отчете комиссии по расследованию иностранного вмешательства Сената Франции утверждения в отношении Азербайджана и Бакинской инициативной группы (БИГ) являются предвзятыми, необъективными и безосновательными.

Содержащиеся в отчете комиссии по расследованию иностранного вмешательства Сената Франции утверждения в отношении Азербайджана и Бакинской инициативной группы (БИГ) являются предвзятыми, необъективными и безосновательными.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, комментируя предварительный отчет комиссии по расследованию иностранного вмешательства Сената Франции "Борьба с вредным иностранным вмешательством. Мобилизация всей нации против новой холодной войны".

По его словам, данные утверждения имеют цель ввести в заблуждение французскую общественность, представив Азербайджан в образе врага, а также целенаправленно очернить деятельность БИГ в направлении деколонизации:

"Основная миссия БИГ - донести до мировой общественности последствия политики колониализма и неоколониализма, поддержать страдающие от колониализма народы в их справедливой борьбе. Несмотря на год со дня своего создания, БИГ организовал в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене более 10 международных конференций. На этих мероприятиях участники представили информацию, разоблачающую французские колониальные и неоколониальные преступления".

А.Аббасов подчеркнул, что БИГ выступает только за борьбу с колониализмом и неоколониализмом и ни в коем случае не преследует цели дестабилизировать ситуацию во французском обществе.

"Мы призываем правительство Франции прислушаться к справедливым требованиям жителей колоний и выполнить их", - добавил А.Аббасов.