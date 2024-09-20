Аббас Аббасов: Президент Азербайджана является одним из редких лидеров, вносящих вклад в поддержку борьбы против колониализма

Исполняется год с момента создания Бакинской инициативной группы (БИГ). О проектах, реализованных группой за этот год, а также планах на будущее в интервью Report рассказал исполнительный директор группы Аббас Аббасов.

Исполняется год с момента создания Бакинской инициативной группы (БИГ). О проектах, реализованных группой за этот год, а также планах на будущее в интервью Report рассказал исполнительный директор группы Аббас Аббасов.

- Прошел год с момента создания Бакинской инициативной группы, и за это время ваша организация реализовала множество проектов и инициатив. Какие из них вы считаете наиболее значимыми и могли бы выделить особо?

- Бакинская Инициативная Группа за прошедший год провела ряд значимых международных мероприятий, опубликовала отчеты, провела совместные исследования с экспертами по деколонизации и брифинги для СМИ, а также реализовала проекты, направленные на борьбу с колониализмом и защиту прав народов на самоопределение, все еще страдающих от колониальной политики.

Мы не делим наши мероприятия и проекты на более или менее важные - каждый проект и проведенная конференция имеют свое уникальное значение, и все они преследовали цель привлечь внимание и донести правду международному сообществу о продолжающихся проявлениях колониализма и неоколониализма.

Эти инициативы превратили Баку в международную платформу для важных диалогов по деколонизации. Безусловно, в этом сыграли особенно важную роль президент Азербайджана господин Ильхам Алиев и удачное председательство нашей страны в Движении Неприсоединения. Наш президент является одним из редких лидеров, который вносит вклад в поддержку борьбы против колониальной политики в рамках международного права и регулярно подчеркивает эту глобальную проблему на разных международных платформах.

Касательно, вашего вопроса о наиболее значимых мероприятиях БИГ, хотел бы подчеркнуть, что, как я отметил ранее, мы не делим проведенные международные мероприятия на более или менее важные, но особенную роль сыграл "Первый Конгресс движений за независимость колонизированных Францией территорий", прошедший 17-18 июля 2024 года в Баку. Обращение от представителей колонизированных регионов о проведении первого конгресса в Баку, является основным показателем, что наша столица является центром и международной платформой диалогов по Деколонизации.

БИГ была создана летом 2023-го года и за короткое время организация добилась значимых успехов в направлении деколонизации, первый период нашей деятельности для иностранных СМИ был этапом изучения и знакомства с организацией, и за год осведомленность и репутация БИГ повысилась еще больше. Сегодня уже большинство самых известных зарубежных СМИ очень часто обращаются к БИГ по поводу интервью и публикации статей.

- С какими международными организациями или движениями БИГ удалось за этот год установить сотрудничество для борьбы с колониализмом и с остатками неоколониализма?

- В течение 2023 года БИГ установила успешное сотрудничество с шестью заморскими территориями и с Корсикой. За последние шесть месяцев наша организация наладила сотрудничество с рядом нидерландских колоний, таких как Синт-Мартен и Бонэйр, с африканскими странами, пострадавшими от последствий неоколониализма, включая Буркина-Фасо, Мали, Нигер, а также с островом Майотта.

БИГ установила связи с несколькими влиятельными международными организациями и их главными органами, такими как Совет по Правам Человека ООН, Специальный Комитет ООН по Деколонизации С-24, Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации ООН С-4, Постоянный Форум по вопросам людей Африканского Происхождения при ООН, а также соответствующие взаимодействия с Организаций Исламского Сотрудничества.

Мы продолжаем активно расширять наше сотрудничество для борьбы с остатками неоколониализма и укрепления глобальной поддержки по этим вопросам. За этот год также были подписаны 4 меморандума о сотрудничестве с рядом колониальных партий и организаций, что стало важным шагом в нашем стремлении к более широкому международному взаимодействию и содействию в борьбе за деколонизацию.

- Какие основные вызовы и трудности стоят перед Бакинской инициативной группой в ее борьбе против современных форм колониализма? И каковы планы на ближайшие годы в плане расширения своей деятельности и влияния на международную повестку?

- Одной из современных форм колониализма является неоколониализм, который проявляется не только через политический контроль, но и через финансовую и экономическую экспансию. БИГ активно развивает сотрудничество с государствами, которые испытывают на себе влияние неоколониализма, расширяя свою деятельность с африканскими странами, наиболее пострадавшими от этой формы давления.

Основными вызовами для БИГ остаются недостаточное внимание международного сообщества к современным формам колониализма, а также политическое и экономическое давление со стороны стран-метрополий. В ближайшие годы мы планируем усилить наше присутствие на международных площадках, расширить сотрудничество и углубить взаимодействие с ООН и другими международными институтами.

Одной из основных наших целей является повышение осведомленности о проблемах колониализма и неоколониализма и достижение справедливости для народов, продолжающих страдать от этих колониальных явлений.

- Недавно вашей организацией была проведена конференция, посвященная острову Майотта. Известно, что он является частью архипелага Коморских островов, однако находится под контролем официального Парижа. Какие дальнейшие шаги БИГ планирует предпринять для восстановления справедливости для Маййоты?

- 3 сентября 2024 года в Баку было подписано соглашение о сотрудничестве между БИГ и "Комитетом Маоре" (острова Майотта), находящегося под колониальным управлением Франции. БИГ активно работает, чтобы оказать поддержку над преодолением экономических и финансовых последствий колониализма, особенно в сферах здравоохранения и экологии на Майотте.

Существует резолюция ООН 3385 (XXX), и мы намерены систематически привлекать международные организации, чтобы побудить Францию исполнить свои обязательства в соответствии с решениями ООН. Цель Франции - отвлечь внимание мирового сообщества и международных организаций от фактической оккупации ими Майотты, они стремятся локализовать этот вопрос и стараются препятствовать повышению осведомленности международного сообщества по поводу оккупации.

Мы продолжим оказывать активную поддержку Коморским островам в их стремлении восстановить суверенитет над территорией.

- Страны-метрополии не уделяют внимания климатическим проблемам на своих удаленных островных территориях, в результате по их утверждениям они особенно страдают от последствий климатических изменений. В свете проведения СOP29 планируете ли вы организовать какие-то мероприятия в рамках данной конференции?

- БИГ считает, что несправедливое отношение к климатическим проблемам на островных территориях является следствием колониального подхода к управлению этими регионами. БИГ организует мероприятие в рамках конференции, чтобы акцентировать внимание на этой проблеме и привлечь поддержку мирового сообщества для борьбы с климатическими вызовами на колонизированных территориях.

- В прошлом году, 22 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) в рамках продолжающихся общих дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН состоялась конференция под названием "Покончить с колониализмом: тихая революция", организатором которой являлась Бакинская инициативная группа. Планируете ли вы в этом году также поднять проблему неоколониализма в ООН?

- Мы провели в общем четыре международных конференций в ООН, и в течение 2024 года планируем продолжить эту деятельность. В июне текущего года мы провели очередную международную конференцию в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН во время основных сессий "Специального Комитета ООН по Деколонизации С-24". Также, в прошлом году мы провели одну из международных конференций в Женевской штаб-квартире ООН, в день принятия "Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам" 14-го декабря, в этой конференции приняли участие представители 11 колонизированных регионов.

Проблема колониализма и неоколониализма остается в центре нашего внимания, и мы рассматриваем возможность проведения очередного мероприятия в рамках 142-ой Сессии Совета по Правам Человека ООН, посвященного данной теме. Также, хотелось бы отметить, что 22-23 сентября в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН состоится Саммит Будущего (Summit of the Future). С поддержкой "Агентства государственной поддержки НПО" сегодня я вылетаю в Нью-Йорк для участия в саммите и планирую провести ряд встреч в рамках саммита с представителями колонизированных регионов.