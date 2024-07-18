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Аббас Аббасов: Международный освободительный фронт - новое оружие в борьбе с колониализмом

Аббас Аббасов: Международный освободительный фронт - новое оружие в борьбе с колониализмом Международный освободительный фронт - новое и весомое оружие в борьбе с колониализмом в современном мире.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 17:19
Аббас Аббасов: Международный освободительный фронт - новое оружие в борьбе с колониализмом

Международный освободительный фронт - новое и весомое оружие в борьбе с колониализмом в современном мире.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на пресс-конференции в Баку.

Аббасов отметил, что международный освободительный фронт поможет многим людям достичь справедливости - добиться независимости.

"Мы предполагаем, что в будущем наши ряды пополнятся, к нам присоединятся и другие народы, страдающие от колониальной политики", - сказал он.

Напомним, что в Баку по итогам первого Съезда движений за независимость колонизированных Францией территорий подписана Декларация о создании международного освободительного фронта, а также утвержден его устав.

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Версия на английском языке Head of Baku Initiative Group hails Int'l Liberation Front as new weapon in fighting colonialism
Версия на азербайджанском языке Abbas Abbasov: Beynəlxalq Azadlıq Cəbhəsi - müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizədə yeni silahdır

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