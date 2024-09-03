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Аббас Аббасов: Франция оккупировала Майотту, проведя псевдореферендум

Аббас Аббасов: Франция оккупировала Майотту, проведя псевдореферендум 11:55
Внешняя политика
3 сентября 2024 г. 12:27
Аббас Аббасов: Франция оккупировала Майотту, проведя псевдореферендум

Бакинская инициативная группа (БИГ) продолжит оказывать поддержку народу Майотты, отстаивая положения международного права.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил журналистам на конференции "Незаконная оккупация Францией острова Майотта Союза Коморских Островов" в Баку.

Он сказал, что Франция блокирует обсуждение вопроса оккупации острова на уровне международных организаций.

"В 1975 году, через год после провозглашения независимости Коморских островов, Франция оккупировала Майотту, проведя псевдореферендум. После этого обсуждение вопросов, связанных с Майоттой в международных организациях, блокируется Францией", - отметил А.Аббасов.

Глава БИГ подчеркнул, что инициативная группа продолжит организовывать мероприятия, призванные защищать положения международного права.

"Есть резолюции ООН по вопросу оккупации острова Майотта. БИГ вновь поднял этот вопрос, привлекая внимание международной общественности к этой проблеме. В дальнейшем БИГ будет проводить мероприятия, связанные с выполнением резолюций ООН. Мы будем защищать положения международного права", - добавил А.Аббасов.

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Версия на английском языке BIG Director: France illegally occupied Mayotte through sham referendum
Версия на азербайджанском языке BTQ-nin icraçı direktoru: Fransa süni referendum keçirərək Mayotu işğal edib

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