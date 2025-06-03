Аббас Аббасов: Цель борьбы с колониализмом - построение справедливого и равного будущего

Цель борьбы с колониализмом - построение справедливого и равного будущего.

Цель борьбы с колониализмом - построение справедливого и равного будущего.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на проходящей в Баку международной научной конференции "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма".

По его словам, сегодняшняя конференция отличается научными подходами к колониализму и его оценкой через призму международных организаций.

"За последние 2 года мы организовали около 14 международных мероприятий, посвященных колониализму. Мы твердо верим, что любая форма современного колониализма, будь то прямая или косвенная, должна быть устранена с помощью серьезных международных правовых механизмов и многостороннего сотрудничества. Эта конференция направлена на более глубокое понимание того, как были построены, институционализированы и обоснованы колониальные идеологии", - сказал он.