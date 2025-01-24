Аббас Аббасов: Благодаря БИГ зверства властей Франции против канаков получили широкую огласку

В 2024 году весь мир стал свидетелем трагических событий в Новой Каледонии, когда французские власти жестоко подавили мирные протесты местного населения – канаков.

В 2024 году весь мир стал свидетелем трагических событий в Новой Каледонии, когда французские власти жестоко подавили мирные протесты местного населения – канаков.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на конгрессе Международного фронта деколонизации.

По его словам, эти акты насилия в отношении мирных жителей привели к гибели 13 невинных людей и ранениям более 200 человек, что еще раз показало необходимость срочного вмешательства и солидарности мирового сообщества в вопросе ликвидации колониализма.

Он отметил символическое значение проведения конгресса в Новой Каледонии: "Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыто осудил преступления против канаков и выразил поддержку колониализированным регионам. Бакинская инициативная группа направила письма руководителям международных организаций, информировав мировую общественность о зверствах против народа канаков. Благодаря этим усилиям проблема получила широкую международную огласку".

Аббасов указал на массовые нарушения прав человека в регионах, страдающих от колониализма, подчеркнув, что для устранения систематического давления и восстановления справедливости необходима международная поддержка.

Глава БИГ также рассказал о поддержке, оказанной Бакинской инициативной группой созданию и дальнейшей деятельности Международного фронта деколонизации. "Фронт является платформой для диалога, действий и укрепления общей миссии. Сегодняшний конгресс дает возможность обсудить последствия колониализма, борьбу с неоколониализмом, глобальные вызовы и пути их решения. Уверен, что обсуждения внесут вклад в объединение усилий против колониализма", - добавил он.