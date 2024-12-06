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Аббас Аббасов: БИГ подпишет меморандум с Ассоциацией единого Сен-Мартена

Аббас Аббасов: БИГ подпишет меморандум с Ассоциацией единого Сен-Мартена Сегодня Бакинская инициативная группа (БИГ) подпишет меморандум с Ассоциацией единого Сен-Мартена.
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 14:03
Аббас Аббасов: БИГ подпишет меморандум с Ассоциацией единого Сен-Мартена

Сегодня Бакинская инициативная группа (БИГ) подпишет меморандум с Ассоциацией единого Сен-Мартена.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил журналистам в рамках конференции "Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба".

По его словам, это будет четвертый по счету меморандум, подписанный БИГ. Ранее такие документы были подписаны с Бонайре, Майоттой и Французской Полинезией.

"В меморандум будут включены вопросы сотрудничества с Сен-Мартеном в политической, экономической и образовательной сферах", - сказал Аббасов.

Он коснулся вопроса разделения острова Сен-Мартен между Францией и Нидерландами.

"В 1648 году они начали применять свою грязную колониальную политику на острове. Сегодня ученые, депутаты, руководители НПО, а также различных институтов из Сен-Мартена информируют мировую общественность о борьбе за единый Сен-Мартен, народ и территорию", - сказал Аббасов.

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Версия на азербайджанском языке Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu Vahid Sen-Marten Assosiasiyası ilə memorandum imzalayacaq

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