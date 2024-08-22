Аббас Аббасов: БИГ окажет поддержку всем народам, страдающим от колониализма

Бакинская инициативная группа (БИГ) окажет поддержку всем народам, страдающим от колониализма, в их борьбе за независимость.

Бакинская инициативная группа (БИГ) окажет поддержку всем народам, страдающим от колониализма, в их борьбе за независимость, несмотря на любое давление.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".

"Мы обсуждаем политические, экономические и культурные последствия колонизации и нарушения прав человека. БИГ уже опубликовала несколько отчетов, посвященных деколонизации. Наша организация проделала важную работу по информированию международной общественности о результатах французской колониальной политики в таких регионах, как Новая Каледония, Французская Полинезия, Мартиника, Гваделупа, Французская Гвиана, Корсика", - добавил он.

Аббасов подчеркнул, что всесторонняя и успешная деятельность БИГ продолжает повышать осведомленность мировой общественности о ситуации в колонизированных регионах через международные платформы, такие как ООН.

В рамках мероприятия также был продемонстрирован видеоролик о деятельности БИГ по борьбе с неоколониализмом.