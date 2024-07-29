Аббас Аббасов: БИГ не вмешивается во внутренние дела какой-либо страны

К сожалению, телеканал TF1, как и ряд других французских СМИ, распространяет предвзятые и необъективные репортажи против Азербайджана, а также против Бакинской инициативной группы (БИГ).

К сожалению, телеканал TF1, как и ряд других французских СМИ, распространяет предвзятые и необъективные репортажи против Азербайджана, а также против Бакинской инициативной группы (БИГ).

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии исполнительного директора Бакинской инициативной группы Аббаса Аббасова к репортажу "Иностранное вмешательство: Как Азербайджан пытается подорвать стабильность во Франции", который вышел в эфир на французском канале TF1.

По его словам, таким образом телеканал пытается ввести в заблуждение аудиторию: "Это также рассчитано на оправдание французской политики колониализма и осуждение деятельности БИГ и других организаций гражданского общества, которые требуют от Франции отказаться от политики колониализма. Данный видеорепортаж является попыткой скрыть грубые нарушения фундаментальных прав человека на территориях, колонизированных Францией, под предлогом иностранного вмешательства".

Аббасов отметил, что редакционной коллегии канала TF1 хорошо известно, что Бакинская инициативная группа (БИГ), являющаяся международной неправительственной организацией, была создана в 2023 году в рамках министерской встречи Движения неприсоединения в Азербайджане представителями народов, страдающих от колониальной политики Франции, и что в правлении организации находятся именно официальные лица представителей народов, стремящихся освободиться от французской колонизации: "В этом месяце отмечается годовщина БИГ, основная миссия которой - донести до мировой общественности последствия политики колониализма и неоколониализма, оказать поддержку в рамках международного права народам, страдающим от колониализма, в их справедливой борьбе. За прошедший год, БИГ организовала более 10 международных конференций в штаб-квартирах ООН (Нью-Йорк (2 раза), Женева и Вена), а также в различных странах мира, по итогам которых участники представили главе государства Франции, руководящим лицам международных организаций информацию о колониальных и неоколониальных преступлениях, совершенных официальным Парижем, а также подготовили соответствующие доклады, петиции".

"Наша борьба ведется не против конкретной страны или правительства, а против колониальной системы, которая лишает людей права и свободы на самоопределение. Мы верим в возможность международных отношений, основанных на взаимоуважении и сотрудничестве, без эксплуатации и давления.

Французские СМИ, обвиняющие БИГ в деятельности за 14 тысяч километров, могут задать своему правительству вопрос, какое отношение эти территории, расположенные в 17 тысячах километров от Франции, имеют к этой стране?

В основе предвзятой позиции телеканала TF1 к деятельности БИГ лежит тот факт, что группой TF1 управляют лица армянского происхождения, в особенности Ара Априкян. Отметим, что французские медиа, привыкшие грубо нарушать журналистскую этику, и на этот раз при подготовке репортажа не связывались с БИГ, не поинтересовались нашей позицией", - заявил А. Аббасов.

По его словам, БИГ не вмешивается во внутренние дела какой-либо страны и строит свою деятельность в рамках международных норм. "Наша организация будет продолжать бороться за мир, в котором народы, пострадавшие от колониальной политики, смогут в полной мере пользоваться своей свободой и правами", подчеркнул он.