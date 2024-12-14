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Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа донесла до мира всю правду о колониальной политике Франции

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа донесла до мира всю правду о колониальной политике Франции Бакинская инициативная группа (БИГ) обладает международным авторитетом.
Внешняя политика
14 декабря 2024 г. 11:50
Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа донесла до мира всю правду о колониальной политике Франции

Бакинская инициативная группа (БИГ) обладает международным авторитетом.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил сегодня на презентации отчета организации, приуроченной к 14 декабря - Дню деколонизации.

По его словам, БИГ зарекомендовала себя как одна из влиятельных организаций, активно занимающихся вопросами деколонизации.

"Уверен, что Бакинская инициативная группа и в следующем году продолжит вносить свой важный вклад в процесс деколонизации во всем мире", - добавил Аббасов.

Он отметил, что БИГ удалось донести до мира всю правду о колониальной политике Франции, чего не смогла сделать ранее ни одна другая организация.

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Версия на английском языке Executive director: Baku Initiative Group has great international prestige
Версия на азербайджанском языке Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu böyük beynəlxalq nüfuza sahibdir

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