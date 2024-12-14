Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа донесла до мира всю правду о колониальной политике Франции

Бакинская инициативная группа (БИГ) обладает международным авторитетом.

Бакинская инициативная группа (БИГ) обладает международным авторитетом.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил сегодня на презентации отчета организации, приуроченной к 14 декабря - Дню деколонизации.

По его словам, БИГ зарекомендовала себя как одна из влиятельных организаций, активно занимающихся вопросами деколонизации.

"Уверен, что Бакинская инициативная группа и в следующем году продолжит вносить свой важный вклад в процесс деколонизации во всем мире", - добавил Аббасов.

Он отметил, что БИГ удалось донести до мира всю правду о колониальной политике Франции, чего не смогла сделать ранее ни одна другая организация.