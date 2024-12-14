Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа донесла до мира всю правду о колониальной политике Франции

Бакинская инициативная группа (БИГ) обладает международным авторитетом.
Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил сегодня на презентации отчета организации, приуроченной к 14 декабря - Дню деколонизации.
По его словам, БИГ зарекомендовала себя как одна из влиятельных организаций, активно занимающихся вопросами деколонизации.
"Уверен, что Бакинская инициативная группа и в следующем году продолжит вносить свой важный вклад в процесс деколонизации во всем мире", - добавил Аббасов.
Он отметил, что БИГ удалось донести до мира всю правду о колониальной политике Франции, чего не смогла сделать ранее ни одна другая организация.