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Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху

Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху МИД Франции осудил резолюцию Сената в связи Карабаха
Внешняя политика
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26 ноября 2020 г. 17:38
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху

Ряд сенаторов, проголосовавших за резолюцию о признании так называемой "Нагорно-Карабахской республики" отозвали свои голоса.

Как сообщает европейское бюро Report, сенаторы Ферат Франсуаз, Филипп Боннекарье, Ален Даффург, Эвелин Перро, Надя Соллогуб отозвали свои голоса и признали себя воздержавшимися. Энн-Катрин Луазье, Эрве Море и Жан-Пьер Мога, отозвав свои голоса, заявили, что отказываются принимать участие в голосовании.

Обращения в связи с изменениями уже приняты и результаты голосования изменены.

Напомним, что проект резолюции был принят с 305 голосами. Теперь число проголосовавших в пользу резолюции сенаторов составляет 297.

МИД Франции осудил резолюцию Сената в связи Карабаха.

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