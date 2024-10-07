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Азербайджан репатриировал еще восемь граждан из Ирака и Сирии

Азербайджан репатриировал еще восемь граждан из Ирака и Сирии Азербайджан репатриировал еще восемь граждан из Ирака и Сирии.
Внешняя политика
7 октября 2024 г. 13:02
Азербайджан репатриировал еще восемь граждан из Ирака и Сирии

Азербайджан репатриировал еще восемь граждан из Ирака и Сирии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, 6 граждан были репатриированы из Сирии 18 сентября, еще двое из Ирака 7 октября.

В Турцию и Ирак были командированы представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан. Репатрианты прошли первичное медицинское и психологическое обследование.

Дипломатические представительства Азербайджана в этих странах провели соответствующую координационную работу, после чего граждане получили свидетельства и вернулись в Азербайджан.

"Далее будут приняты соответствующие меры по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в азербайджанское общество. Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры по репатриации граждан АР, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территории зарубежных стран", - заявили в МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan repatriates 8 persons from Syria and Iraq
Версия на азербайджанском языке Suriya və İraqdan 8 nəfər Azərbaycana repatriasiya edilib

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