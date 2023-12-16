6 650 граждан Азербайджана, проживающих в Турции, получили консульскую помощь

С октября 2022 года 6650 гражданам Азербайджана, проживающим в Турции, была оказана консульская и другая правовая помощь.

С октября 2022 года 6650 гражданам Азербайджана, проживающим в Турции, была оказана консульская и другая правовая помощь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Из них 3 284 человека направили в суд запросы на оформление паспорта, 695 человек - на установление гражданства, 522 человека - на получение персонального идентификационного номера, у 48 человек был взят анализ на биологическое отцовство.

Кроме того, было проведено 522 консульские операции (справка об отсутствии брака, регистрация рождения, регистрация брака, подтверждение переводов и установление отцовства). Была проведена соответствующая просветительская работа в связи с обращениями 1 579 человек.