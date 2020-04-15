58 граждан Грузии вернулись на родину через Баку

58 граждан Грузии вернулись домой в пять этапов из США и Великобритании через Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Было отмечено, что посольство Грузии в Азербайджане активно занимается возвращением граждан страны с 4 марта. 41 гражданин Грузии вернулся из Ирана на родину через Азербайджан.

Посольство также поддержало возвращение в страну около 100 граждан Грузии, этот процесс продолжается.

Дипломатическое представительство обеспечило 168 семей продовольствием и предметами первой необходимости, а 70 семей - медицинской помощью и медикаментами. Жители Гахского, Балаканского и Загатальского районов были обеспечены продовольствием и гигиеническими средствами грузинского производства.

Посольство Грузии принимает звонки круглосуточно, оказывает гражданам юридическую и техническую поддержку, а также помогает в миграционных и таможенных вопросах.