522 НПО Азербайджана выдвинули перед Ираном требование: Найдите и накажите заказчиков теракта

Как представители неправительственных организаций, действующих в Азербайджане, мы решительно осуждаем террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране 27 января 2023 года и выражаем свой резкий протест.

Как представители неправительственных организаций, действующих в Азербайджане, мы решительно осуждаем террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране 27 января 2023 года и выражаем свой резкий протест.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении 522 НПО.

Отмечено, что эта атака является террористическим актом, направленным непосредственно против азербайджанского государства, и является нарушением международного права.

В заявлении подчеркивается, что такие документы, как Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, Конвенция ООН о привилегиях и иммунитетах 1946 года, признают недопустимым нападение на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, на его служебные или жилые помещения, либо на транспортные средства: "Статья 22 Венской конвенции 1961 года гласит, что "на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства". Этот террористический акт показал, что Иран не выполнил взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности охраны посольства и его сотрудников, вытекающие из Венской конвенции.

"Проведение антиазербайджанской кампании, негативное отношение к Азербайджану в Иране, в том числе в иранских СМИ и различных структурах, в частности, после Отечественной войны 2020 года, создали своего рода условия для совершения этого террористического акта. В Иране и ранее звучали угрозы различного характера в адрес дипломатического корпуса Азербайджана. Тем не менее, иранское государство не предпринимало никаких действий для предотвращения этих угроз, и в результате был совершен этот коварный террористический акт.

Очевидно, что свободный вход лица, совершившего террористический акт, в посольство Азербайджана, нападение на посольство с помощью "Калашникова" было спланировано заранее, и Иран не предпринял никаких шагов для предотвращения этого события.

Гибель сотрудника посольства Азербайджана и ранение других сотрудников глубоко потрясли весь азербайджанский народ.

Мы настоятельно требуем от Исламской Республики Иран найти и наказать виновных, заказчиков и ответственных за произошедшее.

Вместе с тем, неправительственные организации обращаются ко всем международным организациям с целью достойного наказания виновных, и требуют дать оценку этому теракту", - говорится в заявлении.