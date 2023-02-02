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52 делегации стран ОБСЕ осудили теракт в посольстве Азербайджана в Иране

52 делегации стран ОБСЕ осудили теракт в посольстве Азербайджана в Иране Сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ был обсужден теракт произошедший 27 января в посольстве Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 17:15
52 делегации стран ОБСЕ осудили теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ обсужден теракт, произошедший 27 января в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли.

"На сегодняшнем заседании Постоянного совета ОБСЕ поднимался вопрос о вооруженном нападении на наше посольство в Иране. Благодарен 52 делегациям в ОБСЕ, которые вместе с Азербайджаном осудили это нападение, выразили соболезнования семьям жертв и призвали к скорейшему расследованию",- сказал Р. Садыгбейли.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.

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