Халаф Халафов: 30-40% работ по демаркации границы с Россией завершено

30-40% работ по демаркации границы с Россией завершено.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
По его словам, в данном вопросе между сторонами нет никаких недопониманий.
"Наши работы продолжаются по плану. Выполнены работы на 30-40%. Надеемся, что в течение 2-3 лет мы завершим данную работу",- сказал он.
Министр также отметил, что очередная встреча рабочей группы по демаркации может состояться в первом квартале следующего года.
Tural AsadiАвтор новости