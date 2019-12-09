Халаф Халафов: 30-40% работ по демаркации границы с Россией завершено

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30-40% работ по демаркации границы с Россией завершено.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, в данном вопросе между сторонами нет никаких недопониманий.

"Наши работы продолжаются по плану. Выполнены работы на 30-40%. Надеемся, что в течение 2-3 лет мы завершим данную работу",- сказал он.

Министр также отметил, что очередная встреча рабочей группы по демаркации может состояться в первом квартале следующего года.