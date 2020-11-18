28 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией

Основа дипломатических отношений между двумя странами была заложена 18 ноября 1992 года

Сегодня исполняется 28 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Грузинское бюро Report напоминает, что основа дипломатических отношений между двумя странами была заложена 18 ноября 1992 года.

В феврале 1995 года в Баку открылось посольство Грузии, а в марте 1996 года в Тбилиси начало функционировать посольство Азербайджана.

17 августа 2020 года послом Азербайджана в Грузии был назначен Фаик Гулиев. 2 октября он вручил верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Послом Грузии в Азербайджане является Зураб Патарадзе, в этой должности он пребывает с августа 2018 года.

Генеральное консульство Азербайджана в грузинском городе Батуми действует с 2010 года. Генеральным консулом Азербайджана в этом городе является Парвиз Исмаилзаде.

Генеральное консульство Грузии в азербайджанском городе Гянджа открылось в 2013 году. Генеральным консулом Грузии в этом городе является Николоз Иашвили.

Между сторонами пописано свыше 100 документов.