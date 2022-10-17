27 стран ЕС согласовали отправку миссии на условную границу Армении с Азербайджаном

Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для отправки на границу Армении и Азербайджана.

Главы МИД 27 стран Европейского союза согласовали гражданскую миссию для отправки на условную, неделимитированную границу Армении с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ЕС.

Сегодня Совет ЕС принял решение направить до 40 экспертов ЕС для мониторинга с армянской стороны вдоль условной международной границы с Азербайджаном с целью сбора фактов, анализа и составления отчета о ситуации в регионе.

В заявлении подчеркивается, что решение "направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами".

6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Также Армения дала согласие способствовать гражданской миссии ЕС вдоль неделимитированной границы с Азербайджаном.