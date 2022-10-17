О нас

27 стран ЕС согласовали отправку миссии на условную границу Армении с Азербайджаном

27 стран ЕС согласовали отправку миссии на условную границу Армении с Азербайджаном Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для отправки на границу Армении и Азербайджана.
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 12:46
27 стран ЕС согласовали отправку миссии на условную границу Армении с Азербайджаном

Главы МИД 27 стран Европейского союза согласовали гражданскую миссию для отправки на условную, неделимитированную границу Армении с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ЕС.

Сегодня Совет ЕС принял решение направить до 40 экспертов ЕС для мониторинга с армянской стороны вдоль условной международной границы с Азербайджаном с целью сбора фактов, анализа и составления отчета о ситуации в регионе.

В заявлении подчеркивается, что решение "направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами".

6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Также Армения дала согласие способствовать гражданской миссии ЕС вдоль неделимитированной границы с Азербайджаном.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Ermənistana mülki missiyanın göndərilməsini təsdiqləyib

Экслюзивные новости

Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi