27 стран ЕС согласовали отправку миссии на условную границу Армении с Азербайджаном

Главы МИД 27 стран Европейского союза согласовали гражданскую миссию для отправки на условную, неделимитированную границу Армении с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте ЕС.
Сегодня Совет ЕС принял решение направить до 40 экспертов ЕС для мониторинга с армянской стороны вдоль условной международной границы с Азербайджаном с целью сбора фактов, анализа и составления отчета о ситуации в регионе.
В заявлении подчеркивается, что решение "направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами".
6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По итогам встречи Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Также Армения дала согласие способствовать гражданской миссии ЕС вдоль неделимитированной границы с Азербайджаном.