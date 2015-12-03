 Наверх
    Закрыть фоторежим

    22-ое заседание Совета министров ОБСЕ началось в Белграде

    На заседании принимают участие около 40 министров иностранных дел и ряд дипломатов высокого уровня из всего региона ОБСЕ

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В столице Сербии Белграде началось 22-ое заседание Совета министров ОБСЕ. Как сообщает Report, на ежегодном заседании принимают участие около 40 министров иностранных дел и ряд дипломатов высокого уровня из всего региона ОБСЕ. 

    Встреча открылась с вступительных выступлений премьер-министра Сербии Александра Вучича и действующего председателя ОБСЕ Ивицы Дачича. 

    В ходе заседания, проходящего по приглашению действующего председателя ОБСЕ, первого заместителя премьер-министра и министра иностранных дел  председательствующей в этом году в ОБСЕ Сербии Ивицы Дачича, министры оценят деятельность организации за год и представят национальные взгляды по вопросам безопасности. 

    Министры иностранных дел обсудят кризис в и вокруг Украины, вопросы миграции, терроризма и ряд других общих проблем внутри и за пределами региона ОБСЕ, а также способы  восстановления консенсуса по вопросам европейской безопасности.

    Азербайджан на заседании представляет министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров. 

    По итогам заседания, которое завершится 4 декабря, председательство в ОБСЕ перейдет на год к Германии. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi