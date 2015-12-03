22-ое заседание Совета министров ОБСЕ началось в Белграде

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В столице Сербии Белграде началось 22-ое заседание Совета министров ОБСЕ. Как сообщает Report, на ежегодном заседании принимают участие около 40 министров иностранных дел и ряд дипломатов высокого уровня из всего региона ОБСЕ.

Встреча открылась с вступительных выступлений премьер-министра Сербии Александра Вучича и действующего председателя ОБСЕ Ивицы Дачича.

В ходе заседания, проходящего по приглашению действующего председателя ОБСЕ, первого заместителя премьер-министра и министра иностранных дел председательствующей в этом году в ОБСЕ Сербии Ивицы Дачича, министры оценят деятельность организации за год и представят национальные взгляды по вопросам безопасности.

Министры иностранных дел обсудят кризис в и вокруг Украины, вопросы миграции, терроризма и ряд других общих проблем внутри и за пределами региона ОБСЕ, а также способы восстановления консенсуса по вопросам европейской безопасности.

Азербайджан на заседании представляет министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

По итогам заседания, которое завершится 4 декабря, председательство в ОБСЕ перейдет на год к Германии.