Байрамов: 2022 год успешен для торгово-экономических отношений Азербайджана и РФ

2022 год является очередным успешным годов для торгов экономических и инвестиционных отношений Азербайджана и России

2022 год является очередным успешным годом для торгово- экономических и инвестиционных отношений Азербайджана и России.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Он отметил, что за 10 месяцев этого года рост торгового оборота между странами составил 3 млрд долларов.

По его словам, за 30-летную историю "отношения Азербайджана и РФ имели характер поступательного и динамического развития", состоялось большое количество взаимных контактов на двусторонней основе на уровне глав правительств, регионов, министерств и др.

Глава МИД Азербайджана также добавил, что две российские делегации посетят Баку в ближайшие дни.