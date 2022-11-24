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16 азербайджанцев репатриированы из Сирии на родину

16 азербайджанцев репатриированы из Сирии на родину Осуществлена ​​репатриация в нашу страну 16 граждан Азербайджанской Республики, задержанных в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 23:00
16 азербайджанцев репатриированы из Сирии на родину

Осуществлена ​​репатриация в нашу страну 16 граждан Азербайджанской Республики, задержанных в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Репатрианты, из которых 13 детей и 3 женщины, были доставлены в нашу страну в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики. После установления их местонахождения, личности и гражданства Азербайджанской Республики был осуществлен транзит через территорию Турецкой Республики.

В Турецкую Республику были направлены представители соответствующих государственных учреждений, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, обеспечено предварительное медико-психологическое обследование репатриантов.

Нашим гражданам Посольство Азербайджанской Республики в Турецкой Республике предоставило «Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику» и авиабилеты. 24 ноября 2022 года указанные граждане были репатриированы в нашу страну в сопровождении делегации.

Правительством Азербайджанской Республики планируется принять все необходимые меры для реинтеграции и реабилитации соответствующих лиц.

"Отметим, что до сегодняшнего дня из Ирака и Сирии в Азербайджан было репатриировано в общей сложности 409 граждан, в том числе 380 детей и 29 женщин.

Правительство Азербайджанской Республики в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участницей которых является наша страна, продолжит в будущем необходимые меры по репатриации граждан Азербайджанской Республики, оказавшихся в тяжелом положении в зарубежных странах с целью защиты прав и свобод своих граждан", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada düşərgələrdə saxlanılan 16 azərbaycanlı ölkəmizə gətirilib

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