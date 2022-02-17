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14 российских компаний обратились к Азербайджану для деятельности на освобожденных землях

14 российских компаний обратились к Азербайджану для деятельности на освобожденных землях 14 российских компаний обратились к Азербайджану для деятельности на освобожденных территориях.
Внешняя политика
17 февраля 2022 г. 11:29
14 российских компаний обратились к Азербайджану для деятельности на освобожденных землях

14 российских компаний обратились к Азербайджану для деятельности на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на прошедшей в видео-формате конференции с участием вице-премьера Азербайджана, сопредседателя межправительственной комиссии по азербайджано-российскому экономическому сотрудничеству Шахина Мустафаева и заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя межправкомиссии с российской стороны Алексея Оверчука.

На встрече было доведено до внимания, что для российских компаний имеются благоприятные возможности для участия в проектах, реализуемых в промышленных парках Азербайджана, в том числе и то, что 14 российских компаний обратились к азербайджанской стороне в связи с деятельностью на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке Russia's 14 companies apply to Azerbaijan to operate in liberated lands
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın 14 şirkəti azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərmək üçün Azərbaycana müraciət edib

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