14 российских компаний обратились к Азербайджану для деятельности на освобожденных землях

14 российских компаний обратились к Азербайджану для деятельности на освобожденных территориях.

14 российских компаний обратились к Азербайджану для деятельности на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на прошедшей в видео-формате конференции с участием вице-премьера Азербайджана, сопредседателя межправительственной комиссии по азербайджано-российскому экономическому сотрудничеству Шахина Мустафаева и заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя межправкомиссии с российской стороны Алексея Оверчука.

На встрече было доведено до внимания, что для российских компаний имеются благоприятные возможности для участия в проектах, реализуемых в промышленных парках Азербайджана, в том числе и то, что 14 российских компаний обратились к азербайджанской стороне в связи с деятельностью на освобожденных территориях.