Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан за эвакуацию 125 граждан страны из Ирана

Министра иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации 125 граждан своей страны из Ирана.

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации 125 граждан своей страны из Ирана.

Как сообщает Report, об этом он написал в социальной сети X.

"Сердечно благодарю правительство Азербайджана за прием граждан Пакистана из Ирана. Также хочу выразить искреннюю признательность Министерству иностранных дел Азербайджана и Джейхуну Байрамову, а также всем должностным лицам правительства Азербайджана за оказание оперативной помощи в этот сложный период. Сегодня 125 наших граждан будут доставлены самолетом из Азербайджана в Пакистан", - говорится в публикации.

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин в свою очередь сообщил, что 125 граждан благополучно отправлены из Баку в Лахор.

Дипломат заявил, что по указанию министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара, посольство Пакистана в Азербайджане успешно эвакуировало из Ирана более 125 граждан страны, в том числе некоторых сотрудников посольства Пакистана в Тегеране и их семьи.

"Сегодня они были благополучно отправлены обратно из Баку в Лахор", - сказал он.