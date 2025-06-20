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Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан за эвакуацию 125 граждан страны из Ирана

Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан за эвакуацию 125 граждан страны из Ирана Министра иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации 125 граждан своей страны из Ирана.
Внешняя политика
20 июня 2025 г. 12:18
Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан за эвакуацию 125 граждан страны из Ирана

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации 125 граждан своей страны из Ирана.

Как сообщает Report, об этом он написал в социальной сети X.

"Сердечно благодарю правительство Азербайджана за прием граждан Пакистана из Ирана. Также хочу выразить искреннюю признательность Министерству иностранных дел Азербайджана и Джейхуну Байрамову, а также всем должностным лицам правительства Азербайджана за оказание оперативной помощи в этот сложный период. Сегодня 125 наших граждан будут доставлены самолетом из Азербайджана в Пакистан", - говорится в публикации.

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин в свою очередь сообщил, что 125 граждан благополучно отправлены из Баку в Лахор.

Дипломат заявил, что по указанию министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара, посольство Пакистана в Азербайджане успешно эвакуировало из Ирана более 125 граждан страны, в том числе некоторых сотрудников посольства Пакистана в Тегеране и их семьи.

"Сегодня они были благополучно отправлены обратно из Баку в Лахор", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan XİN başçısı 125 vətəndaşın İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

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