12 лет со дня основания Международного фонда тюркской культуры и наследия

Прошло 12 лет с момента основания Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Прошло 12 лет с момента основания Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Как сообщает Report, 23 августа 2012 года на саммите Тюркского совета в Бишкеке, по решению глав государств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, в Баку был учрежден Фонд тюркской культуры и наследия.

За 12 лет своего существования фонд активно сотрудничал с такими тюркскими организациями, как Организация тюркских государств (ОТГ), TÜRKSOY, Тюркская академия, TürkPA и Тюркский инвестиционный фонд. Фонд реализовал множество проектов по изучению и популяризации богатой культуры и наследия тюркских народов.

В сообщении, распространенном фондом по случаю 12-летия, подчеркивается, что организация продолжит сотрудничество с партнерскими организациями для защиты и пропаганды материальных и духовных ценностей тюркского мира.